Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht in Haßfurt. Am Sonntag in der Zeit von 12.30 bis 21.15 Uhr wurde ein auf dem Besucherparkplatz oberhalb der Zufahrt zur Notaufnahme des Krankenhauses Haßfurt geparkter grauer VW Multivan durch ein anderes Auto angefahren und demoliert. Der Verursacher hinterließ hinten rechts einen Schaden in Höhe von 800 Euro, bevor er flüchtete. Hinweise erbittet die Polizei in Haßfurt, Telefonnummer 09521/9270.