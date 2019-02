VW und Opel stoßen zusammen

Bei einem Abbiege- und Überholmanöver passierte am Montag ein Unfall in Zeil. Eine 44-Jährige befuhr kurz nach 14 Uhr mit ihrem VW die Krumer Straße in Richtung Altenheim. Hinter ihr fuhr ein 78-jähriger Mann mit seinem Opel Corsa. Da die VW-Fahrerin ihre Fahrt verlangsamte, setzte der Opel-Fahrer zum Überholen an. Als die 44-Jährige nach links abbog und offenbar nicht auf den rückwärtigen Verkehr achtete, kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Verletzt wurde niemand. Am VW der Frau wurden beide Türen an der Fahrerseite, am Opel Corsa die Stoßstange und der Kotflügel vorne rechts demoliert. Der Gesamtschaden: 4000 Euro. red