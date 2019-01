VW übersehen: 7000 Euro Schaden

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmittag an der Einmündung Anger/Königsgasse ereignete. Der 50-jährige Fahrer eines Ford Transit kam aus der Königsgasse und bog in die Straße Anger ein. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten VW Golf einer 34-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.