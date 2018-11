VW Touran wird angefahren

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag in der Zeit zwischen 12.45 und 16 Uhr auf dem Parkplatz der Grundschule in der Oskar-Serrand-Straße einen geparkten weißen VW Touran mit seinem Pkw angefahren. Der Touran wurde an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub und hinterließ einen Schaden in Höhe von 1200 Euro. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht und bittet um Zeugenhinweise, Ruf 09521/9270.