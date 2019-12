VW touchiert - Zeugen gesucht

Am Freitagmittag war eine 27-Jährige mit ihrem schwarzen VW auf der Kulmbacher Straße in Richtung Lichtenfelser Straße unterwegs. An einer Engstelle hielt die junge Frau an und ließ den Gegenverkehr passieren. Dabei touchierte ein entgegenkommender Pkw den linken Außenspiegel des VWs. Der Verursacher hielt kurz an, setzte dann aber seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den Schaden von 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09571/95200 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol