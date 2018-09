VW Tiguan angefahren und geflüchtet

Ein 27-Jähriger stellte am Montag gegen 9.15 Uhr seinen grauen VW Tiguan auf dem Parkplatz des E-Centers in der Mainau ab. Als er kurz vor 10 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass es in der Zwischenzeit angefahren worden war. Die Frontstoßstange war an der linken Seite verkratzt, so dass ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.