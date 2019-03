VW Polo beschädigt: 1500 Euro Schaden

Ein Fahrzeugführer beschädigte zwischen Montag und Donnerstag einen schwarzen VW Polo am hinteren rechten Fahrzeugheck, so dass ein Schaden von etwa 1500 Euro entstand. Dies kann nur auf dem Parkplatz von Regens Wagner passiert sein. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.