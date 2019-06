Memmelsdorf vor 16 Stunden

VW Polo angefahren und geflüchtet

Am Montag zwischen 8.30 und 14 Uhr wurde auf dem Pendlerparkplatz in der Bamberger Straße ein parkender VW Polo von einem unbekannten Fahrzeug beim Ausparken an der vorderen rechten Seite beschädigt. ...