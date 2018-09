VW Polo angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag zwischen 17.15 und 19.15 Uhr einen schwarzen VW Polo, der in der Friedhofstraße geparkt war. Am Polo wurde der linke Außenspiegel angefahren, der Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.