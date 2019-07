Auf dem Tankstellengelände in Klein-Nürnberg in Ebern wollte ein 31-jähriger VW-Fahrer am Sonntag gegen 17.15 Uhr an einem tankenden Rettungswagen des Roten Kreuzes vorbeifahren und streifte dabei dessen Stoßstange und das Trittbrett hinten rechts. Am Krankenwagen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro, und am VW Passat wurde die rechte Fahrzeugseite leicht eingedrückt. Hier entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. red