VW Passat beschädigt - Wer hat etwas gesehen?

In der Zeit von 17.30 bis 17.55 Uhr parkte am Donnerstag ein 43-Jähriger seinen schwarzen VW Passat auf dem Kaufland-Parkplatz in der Steubenstraße. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, wies dieses eine Beschädigung des Rückfahrsensors sowie der Heckstoßstange auf. Es ist davon auszugehen, dass ein bisher unbekannter Fahrzeugführer im genannten Zeitraum das Fahrzeug beschädigte und dann weiterfuhr, ohne sich um den Schaden von circa 1000 Euro zu kümmern, heißt es im Polizeibericht. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol