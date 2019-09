Einen Sachschaden von 2500 Euro verursachte ein Unbekannter an einem grauen VW Passat, der neben der Tankstelle einer Baufirma in der Debersdorfer Straße abgestellt war. Vermutlich fuhr ein Lastwagenfahrer den Passat am Montag zwischen 12 und 15 Uhr an und flüchtete. Zeugenhinweise erbittet die Landkreispolizei unter Telefon 0951/9129-310. pol