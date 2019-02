VW kracht in die Seite eines Hyundai

Als am Sonntagnachmittag eine 78-jährige Frau mit ihrem Hyundai

von einem Parkplatz in die Käswasserstraße in Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) einbog, hat sie einen aus Richtung Großgeschaidt kommenden VW eines 83-Jährigen übersehen.Ein Zusammenstoß war unvermeidbar, so dass der VW frontal in die linke Frontseite des Hyundai krachte. Bei dem Zusammenstoß wurde kein Insasse verletzt. Der Hyundai war nicht mehr

fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wurde von der Polizei Erlangen-Land auf 8000 Euro geschätzt. pol