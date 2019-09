VW Käfer beschädigt - Audi fährt davon

Eine Unfallflucht am Montag in Uttenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) meldet die Polizei. Um 11.15 Uhr fuhr ein grüner VW Käfer die Maria-Gebbert-Straße in Richtung Erlanger Straße. An einer Engstelle versuchte ein entgegenkommender Fahrer eines silbernen Audi vorbeizufahren. Dabei streiften sich die Fahrzeuge, wodurch ein Schaden am Kotflügel des Käfers entstanden ist. Der Audi-Fahrer fuhr allerdings unbeirrt weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon 09131/760-514, in Verbindung zu setzen.