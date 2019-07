Zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 9.15 Uhr, entfernte ein Unbekannter in Hirschaid beide Kennzeichen eines schwarzen VW Golf. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt in der öffentlich zugänglichen Tiefgarage in der Ortsstraße Leimhüll abgestellt. Etwaige Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 zu melden.