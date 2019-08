Ein bereits abgemähtes Feld bei Dörrnwasserlos geriet am Sonntagnachmittag in Brand. Dabei brannte ein auf dem Feld abgestellter VW Golf nahezu komplett aus. Die Feuerwehren Dörrnwasserlos, Stübig, Scheßlitz, Schwabthal und Kleukheim waren vor Ort und konnten den Brand löschen. Die Ermittlungen der Polizei laufen in Richtung technischer Defekt am Pkw. Die Höhe des Sachschadens muss noch geklärt werden.