VW Golf beim Ausparken beschädigt

Vermutlich beim Ausparken wurde ein grün-grauer VW Golf am Montagvormittag in der Zeit zwischen 10.05 und 10.55 Uhr beschädigt. Das Auto war in Haßfurt Am Ziegelbrunn geparkt, solange der Fahrer in der Zulassungsstelle Haßfurt war. Als er zu seinem Golf zurückkam, musste er feststellen, dass das Auto von einem anderen Fahrzeug vorne links an Stoßstange, Kotflügel und Außenspiegel angefahren und beschädigt worden war. Außerdem ließ sich die Fahrertüre nicht mehr öffnen. Der Unfallverursacher hatte sich aus dem Staub gemacht und einen Schaden in Höhe von 1500 Euro hinterlassen. Zeugen, die die Unfallflucht beobachtet haben, mögen sich bei der Polizeiinspektion in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/927-0 melden. pol