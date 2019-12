VW Golf angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Sonntag zwischen 17.10 und 17.30 Uhr einen weißen VW Golf, der in der Straße Am Kreuzberg am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Am Heck des Golfs wurde der Lack verkratzt, außerdem entstand ein Riss in der Karosserie. Der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Ein aufmerksamer Zeuge konnte sich ein Teilkennzeichen (...-RH 212) merken. Weitere Zeugen oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.