VW Golf angefahren und geflüchtet

Rund 4000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Fahrzeugführer an der linken Front eines in der Holbeinstraße geparkten VW Golf. Die Unfallzeit konnte auf Mittwoch, 19 Uhr, bis Donnerstag, 9.10 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol