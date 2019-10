VW Golf angefahren und geflüchtet

Am Dienstagabend hat ein aufmerksamer Zeuge in Ebermannstadt beobachtet, wie ein in der Bürgermeister-Kolb-Straße abgestellter VW Golf durch die Fahrerin eines grauen Opel Grandland angefahren worden ist. Obwohl ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden war, entfernte sich die Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Verursacherin laufen. Sie muss mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.