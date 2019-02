VW Golf angefahren und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat Dienstagfrüh zwischen 9.15 und 9.45 Uhr in Ebermannstadt einen silbernen VW Golf an der rechten hinteren Tür beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Kirchenplatz abgestellt war. Obwohl der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Vom flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es schwarz ist. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugenmeldungen erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.