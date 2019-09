Schaden von rund 300 Euro verursachte ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag. Zwischen 17 und 19 Uhr hatte der Besitzer eines VW Golfs sein Auto in der Coburger Straße geparkt. Als der Mann zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt war. Die Polizeiinspektion Kronach bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, sich unter der Telefonnummer 09261/5030 zu melden. pol