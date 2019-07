Ein silberner VW Golf ist seit dem 17. Juni auf einem Beschäftigten-Parkplatz in der Emil-Kemmer-Straße mehrfach von Unbekannten beschädigt worden. Es entstanden mehrere Lackschäden, Eindellungen am hinteren Kotflügel und Beschädigungen an der Fahrertür sowie dem Nebelscheinwerfer. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 1600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, zu melden.