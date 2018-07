VW geschnitten: Fahrer verletzt

pol



Die Polizei fahndet nach einem bisher unbekannten Autofahrer , der am Donnerstag, gegen 0.50 Uhr, offenbar den Wagen eines entgegenkommenden 32-jährigen VW-Fahrers geschnitten hat. Dieser war auf der KG 8 von Rannungen in Richtung Maßbach unterwegs. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der VW-Fahrer nach rechts aus, fuhr die Böschung hoch und lenkte wieder zurück auf die Fahrbahn. Da er jedoch nicht mehr die Kontrolle über sein Auto erlangte, kam er nach links von der Fahrbahn ab und blieb im Graben mit der Front des Wagens stecken. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs setzte seine Fahrt fort. Der VW-Fahrer wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von über 3000 Euro, da neben dem Fahrzeug auch ein Leitpfosten beschädigt wurde. Die Feuerwehr leuchtete während der Unfallaufnahme die Unfallstelle aus.