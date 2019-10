In der Viktor-von-Scheffel-Straße kam es am Dienstag gegen 15.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit rund 1000 Euro Sachschaden und zwei Leichtverletzten. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem Smart die Viktor-von-Scheffel-Straße und wollte nach links in die Konrad-Adenauer-Straße abbiegen. Eine nachfolgende VW-Fahrerin dachte, dass der Smart parkt und fuhr an diesem vorbei. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem abbiegenden Auto.