An der Kreuzung Jurastraße/Bamberger Straße hielt am Dienstagnachmittag verkehrsbedingt eine 55-jährige Hyundai-Fahrerin an. Ein nachfolgender 46-jähriger VW-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Hyundai auf. Bei dem Anstoß zog sich die 55-Jährige leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ungefähr 1000 Euro.