VW fährt auf einen BMW auf

Der 52 Jahre alte Fahrer eines VW erkannte am Samstag um 9.20 Uhr in der Straße "Steinbruch" in Knetzgau einen verkehrsbedingt stehenden BMW eines 64 Jahre alten Autofahrers zu spät und fuhr mit seinem Pkw von hinten auf den BMW auf. Dabei verletzte sich die 63-jährige Beifahrerin des BMW leicht, so dass sie zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Haßfurt gebracht werden musste. Durch die Kollision waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro.