VW Caddy braucht neuen Außenspiegel

Den linken Außenspiegel eines silberfarbenen VW Caddy fuhr in Stegaurach ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 9.10 und 10.30 Uhr ab und flüchtete anschließend. Die Reparaturkosten werden auf etwa 400 Euro geschätzt. Das Fahrzeug parkte zur Unfallzeit im Lerchenweg am Fahrbahnrand.