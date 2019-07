Eine 36-jährige Caddy-Fahrerin parkte am Montagvormittag zwischen 9.50 und 10 Uhr ihr Auto in der Mainau. Als sie zu ihrem schwarzen VW-Caddy zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug fest. Dieser liegt bei rund 1000 Euro. Hinweise zur Unfallflucht erbittet die Polizeiinspektion in Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol