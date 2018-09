VW-Bus übersehen und gerammt

Ein 31-Jähriger befuhr am Donnerstagabend mit seinem VW Lupo die Dr.-Georg-Schäfer-Straße in Richtung Stadtmitte. Beim Freibad übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW-Bus und rammte frontal den linken Heckbereich des VWs. An den Autos entstand ein Schaden von 2000 Euro.