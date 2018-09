VW-Bus in Bayreuther Straße beschädigt

Nur etwa 30 Minuten hat am Dienstagabend eine 47-Jährige ihren blauen VW-Bus auf einem Parkplatz in der Bayreuther Straße in Forchheim geparkt. Als sie nach dem Einkauf dorthin zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter einen Schaden von circa 2000 Euro an der Beifahrerseite verursacht hatte und geflüchtet war. Hinweise zum Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 jederzeit entgegen.