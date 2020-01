VW-Bus angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Samstag zwischen 9.30 und 10.15 Uhr den weißen VW-Bus eines 50-Jährigen, so dass ein Schaden von etwa 200 Euro entstand. Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Seewiese und wurde an der hinteren Stoßstange links angefahren. Die Polizeiinspektion Lichtenfels sucht Zeugen.