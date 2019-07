Montagmittag ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Kirchenplatz in Ebermannstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zeugen haben beobachtet, wie der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW mit Nürnberger Zulassung beim Ausparken gegen einen roten VW geprallt ist. Obwohl ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden war, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.