VW angefahren und geflüchtet

Der braune VW Beetle einer 29-Jährigen wurde zwischen Dienstag, 10 Uhr, und Mittwoch, 9.30 Uhr, von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfall ereignete sich vermutlich zwischen 8.25 und 9 Uhr auf dem Parkplatz des Landratsamts in der Kronacher Straße. Als weitere Unfallorte könnten noch das Gelände des Kauflands in Kulmbach oder die Hofeinfahrt einer Bäckerei in der Langheimer Straße in Altenkunstadt in Frage kommen. Der Sachschaden an dem VW beträgt rund 2000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.