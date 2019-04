VW angefahren und dann geflüchtet

Eine Unfallflucht ereignete sich am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums in Burgkunstadt. Hier hatte eine 54-jährige Frau gegen 13 Uhr ihren weißen VW Polo geparkt. Als die Dame wenige Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen erheblichen Schaden an der Heckstoßstange ihres Fahrzeuges fest. Der unbekannte Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort. Um Hinweise zum Unfallgeschehen bittet die Polizei-Inspektion Lichtenfels, Telefonnummer 09571/95200.