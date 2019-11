Vulkan-Inseln im Atlantik

Referent Friedhelm Haun entführt am morgigen Dienstag um 19 Uhr auf die Azoren. Die Veranstaltung der VHS Stadtsteinach findet im Medienraum der Grund- und Mittelschule statt. Weit draußen im Atlantik liegen die portugiesischen Azoren-Inseln, geboren aus einem starken Vulkanismus im Mittelatlantischen Rücken. Schwerpunkt des Besuchs ist die Insel Sao Miguel. Vulkankrater beherbergen manch geschützt gelegenes Dorf, aber auch lauschige Seen mit unheimlicher Farbgebung. Die heiße Erde selbst lässt an manchen Stellen Dampf ab, sie lässt auch Gerichte garen, die man im Boden vergraben hat. Man kann ein Bad in sprudelnden Thermen mitten in der Natur nehmen oder sich in der einzigen europäischen Teeplantage zeigen lassen, wie Tee wächst und verarbeitet. red