VR Bank verteilt 10 150 Euro

In der Steinmühle der VR Bank Oberfranken Mitte in Kronach durften sich 20 Spendenempfänger aus dem Landkreis Kronach über Spenden von insgesamt 10 150 Euro freuen. Die zur Verfügung stehenden Mittel verdanke man, so Bereichsdirektor Hans Jürgen Möhrle, den vielen treuen Gewinnsparern. Ein Teil der Loseinsätze des beliebten Gewinnspiels wird als Spende ausgeschüttet.

Wichtig sei, dass die Spenden in der Region verbleiben und hier den Menschen zugutekommen, so Möhrle. Schließlich seien diese ja auch durch die hiesigen Gewinnsparer ermöglicht worden. Insgesamt habe man in diesem Jahr deutlich über 70 000 Euro an Spenden geben können.

Die Spenden wurden von den verantwortlichen Geschäftsstellenleitern an die Vertreter der jeweiligen Vereine und Institutionen überreicht. Die Spendenempfänger und ihre unterstützten Projekte sind: VFC Großvichtach (Anschaffung Spiel- und Trainingsgeräte für Jugend-Abteilung), Musikkapelle Seibelsdorf 1962 (Instrumente und Notenmaterial für Kinder und Jugendliche), Basketballfreunde Küps 2012 (Bälle und Trikots), TSV 1860 Tettau (Instandhaltung Sportplatz), Nordbayerischer Musikbund - Kreisverband Kronach (Ausbildungsmaßnahmen für Jugendarbeit), TSV Windheim 1904 (Tischtennis-Turnier am 28.12.2019), Sportverein 1946 Förtschendorf (Unterstand Rasentraktor), Zimmerstutzen-Schützengesellschaft "Schützenlust" 1886 Pressig (neue Kostüme für Garde des Faschings-Clubs Dolonia Pressig), 1. FC Stockheim 1922 (neuer Kunstrasenplatz in Stockheim für Landkreis Kronach), TSV Steinberg 1910 (Instandhaltung Sportanlage), Rennsteigregion im Frankenwald (Forschungsarbeit in der Pflanzen- und Tierzucht, für Klein Eden Tropenhaus am Rennsteig), Jugendfeuerwehr Landkreis Kronach (Firetrainer für Ausbildungszwecke), Knappenverein Stockheim und Umgebung (Bergmännische Weihnacht 2019), Sportvereinigung Rothenkirchen 1946 (neue Kleider für Elferratsgarde), Soldatenkameradschaft Wallenfels (Uniformen für neue Kameraden), Katholische Kirchenstiftung Wallenfels ( Licht-Event "St. Thomas leuchtet" 2019), Markt Marktrodach (Umgestaltung Spielplatz Oberrodach), Feuerwehr Neuengrün (Materialumbau am neuen Feuerwehrfahrzeug und Einweihungsfeier), 1000 Jahre Kronach (Erstellung Sammelband zur Handwerks- und Gewerbegeschichte von Stadt und Landkreis Kronach), Verein Ganzheitliche Gesundheit Lorenga (zehnjähriges Jubiläum 2019). hs