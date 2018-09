VR-Bank übergibt vier Autos für den Dienst am Menschen

Seit 2007 finanziert die VR-Bank Oberfranken-Mitte VR-Mobile für soziale Einrichtungen in den Landkreisen Kulmbach und Kronach. Kürzlich wurden gleich vier neue Automobile im Wert von jeweils mehr als 12 000 Euro an ihre neuen Besitzer übergeben. Empfänger waren die Sozialstation Stadtsteinach, der Diakonieverein Kasendorf-Wonsees, der Stephanus-Dienst in Kronach und der BRK-Kreisverband Kronach.

Schon 38 Autos gesponsert

"15 000 Kunden haben es mit Gewinnsparlosen ermöglicht, dass inzwischen 38 Fahrzeuge gesponsert werden konnten", sagte Bankvorstand Stephan Ringwald. "Wir wünschen allzeit unfallfreie Fahrt im Dienste der Menschen, denen die Hilfe zugedacht ist. Es ist uns ein Herzensanliegen."

Die neuen VR-Mobile werden von den sozialen Einrichtungen hauptsächlich im Bereich der ambulanten Betreuung und der häuslichen Pflege eingesetzt. "Wir wissen das sehr zu schätzen, denn unser Einzugsgebiet im Diakoniebereich Kasendorf-Wonsees ist weiträumig und reicht fast bis Hollfeld", erklärte Zweiter Vorsitzender Klaus Amschler. Landrat Klaus Peter Söllner lobte das große Herz für die Sozialverbände. "Die brauchen diese Unterstützung, macht weiter so!"

Die aktive Hilfe gerade in den ländlichen Regionen bezeichnete Peter Ebertsch, Bürgermeister von Tettau, als besonders wichtig.

Dieter Bordihn betonte, dass die VR-Bank auch weiter ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen werde. "Wir wollen helfen, damit anderen geholfen werden kann."

Doch nicht nur die sozialen Einrichtungen wurden beschenkt. Timo Stadelmann vom BRK-Kreisverband Kronach bedankte sich bei den Spendern mit einem Gutschein über 20 Ersthelferkurse für die Azubis der VR-Bank.

Bevor jedoch die Autoschlüssel, Fahrzeugpapiere und ein Gutschein über eine erste Tankfüllung überreicht wurden, ließen es sich Dekan Hans Roppelt und Pfarrer Holger Fischer nicht nehmen, den vier Autos und ihren künftigen Fahrern Gottes Segen mit auf den Weg zu geben. Uschi Prawitz