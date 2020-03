VR-Bank spendet neun Schulen insgesamt 9000 Euro

Bereits schöne Tradition ist die alljährliche Spendenübergabe der VR-Bank Oberfranken Mitte an die Schulen im Kronacher Geschäftsgebiet, an denen der Erwerb eines höheren Abschlusses als der Quali möglich ist.

Bereichsdirektor Hans-Jürgen Möhrle freute sich, auch in diesem Jahr die verschiedensten Maßnahmen und Anschaffungen an Schulen unterstützen zu können. "Die zur Verfügung stehenden Mittel verdanken wir unseren treuen Gewinnsparern", würdigte Möhrle, als er zusammen mit den Geschäftsstellenleitern Thomas Kolb (Hauptstelle Kronach), René Borke (Pressig) und Frank Wicklein (Steinbach/Wald) die Spendenschecks an die Vertreter der neun Empfängerschulen überreichte. Das Gewinnsparen ist eine clevere Kombination aus Sparen und Lotterie. Vom monatlichen Loseinsatz in Höhe von fünf Euro werden vier Euro gespart. Ein Euro wird für die Verlosung eingesetzt, bei der es tolle Preise zu gewinnen gibt. So durfte sich erst kürzlich ein Gewinnsparer der Geschäftsstelle Pressig über einen Hauptgewinn von 10 000 Euro freuen. Mit jedem Los werden 25 Cent zur Unterstützung karitativer und mildtätiger Institutionen, Einrichtungen und Vereinen verwendet - ganz nach dem Genossenschaftsgedanken des Gründers der Raiffeisengenossenschaft, Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Der Genossenschaftsgedanke sei es dann auch, den seine Bank von anderen Kreditinstituten unterscheide. Im Gegensatz zu anderen Banken gebe es bei der VR-Bank eine Dividende für die Kunden. In diesem Zusammenhang verwies Möhrle darauf, dass jeder Mitglied der VR-Bank werden könne.

Schulleiter bedanken sich

Aus dem Spendentopf erhalten sowohl die beiden Kronacher Gymnasien als auch Realschulen je eine Spende über 1000 Euro. Weiterhin dürfen sich die Mittelschulen Kronach, Pressig und Windheim über die gleiche Spendensumme freuen - ebenso wie auch die Private Sabel-Fachoberschule sowie die Montessori-Fachoberschule in Kronach. Die Spenden wurden von den Leitern der jeweiligen Schulen beziehungsweise deren Stellvertretern entgegengenommen. Es waren dies Renate Leive (KZG), Matthias Schneider (FWG), Christa Bänisch (RS I), Uwe Schönfeld (RS II), Tanja Biedermann (MS Kronach), Sabine Söllner (GMS Windheim), Thomas Müller (GMS Pressig), Christine Jarosch-Wich (Private Sabel-FOS Kronach) und Andre Schneider (Montessori-FOS Kronach). Diese bedankten sich in herzlichen Worten für die einmal mehr großherzige Unterstützung.

Wie sie ausführten, werden die Gelder zur Finanzierung von ganz unterschiedlichen Projekten und Anschaffungen eingesetzt. Das Kaspar-Zeuß-Gymnasium investiert das Geld in Ausstattung für die Ganztagsklassen, während das Frankenwald-Gymnasium damit die Robotikgruppe mit zwei neuen Laptops unterstützen möchte. Die Maximilian-von-Welsch-Realschule wird neue Geräte für die "bewegte Pause", die Siegmund-Loewe-Realschule neue Headsets für die Schulspielgruppe anschaffen. Die Gottfried-Neukam-Mittelschule finanziert neue Sporttrikots für Schülermannschaften; die Grund- und Mittelschule Pressig Verschiedenes, darunter auch neue Pausenspielgeräte und Sportartikel. Die Schüler an der Grund- und Mittelschule Windheim dürfen sich auf einen besser ausgestalteten Pausenhof freuen. Die Private Sabel-FOS stattet mit dem Geld einen Freizeitraum unter anderem mit Sofas aus, während die Montessori-FOS zehn Spiegelreflexkameras für den neuen Zweig "Gestaltung" kaufen wird. hs