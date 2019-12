VR-Bank Oberfranken Mitte spendet für den guten Zweck

In den vergangenen Wochen vor dem Fest griff die VR-Bank Oberfranken Mitte noch einmal in ihren Spendentopf. Sie hatte dazu wieder Vertreter heimischer Kindergärten, Kirchen, Schulen und Vereine eingeladen, um deren Arbeit zu unterstützen. "Wie seit vielen Jahren wollen wir das beibehalten. Das ist uns sehr wichtig, weil wir in unserem Leitbild verankert haben, dass wir uns für die Menschen in der Region engagieren wollen", betonte Bereichsdirektor Gerhard Zettel bei der Begrüßung. Damit wolle die Bank sicherstellen, dass ihre Spendengelder auch hier verwendet werden und möglichst viele Menschen davon profitieren können.

Die ganz unterschiedlichen Verwendungszwecke bestätigten auch wieder, dass dabei immer ein breites Spektrum abgedeckt werde. "Sie alle repräsentieren solche Einrichtungen, bei denen viele ehrenamtliche Helfer tätig sind." Den Dank namens der Spendenempfänger drückte Bürgermeister Roland Wolfrum aus.

Die Spendenempfänger sind: ATS Kulmbach (Rasenpflege), ATS Wartenfels (Flutlichtanlage), evangelisch-lutherische Kirche Kulmbach (Renovierung Dachstuhl in der Kreuzkirche), Förderverband MGF-Gymnasium (P-Seminare), Förderverband Realschule (Material für Schüleraktivierung), Förderverband Städtische Musikschule (Weihnachtskonzerte), Förderverein CVG (P-Seminare), Fortuna Untersteinach (Erneuerung Flutlichtanlage), Katholische Kirche Kulmbach (Renovierung Pfarrsaal), Kindergarten Waaggasse (Spielgeräte für Außenbereich), Lina-Bauerschmidt-Stiftung (Förderung begabter junger Menschen), SG Rugendorf/Losau (Sporttaschen für Jugend), Tierheim Kulmbach (neues Auto), TSV 08 Kulmbach (Renovierung Sanitärbereich), TSV Stadtsteinach (Platzpflege), VfB Kulmbach (Trainingsbälle), Werner-Grampp-Schule (Klassenfahrten). Dieter Hübner