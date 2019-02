VR-Bank Coburg spendet für Feuerwehren

Sparen, spielen, helfen, mit diesen Worten lässt sich das Gewinnsparen der VR-Bank Coburg beschreiben. Mit ihren 61 620 Losen haben die Kunden der VR-Bank Coburg nicht nur die Chance, interessante Sach- und Geldgewinne zu erzielen, aus dem Lotterieeinsatz heraus werden auch soziale Projekte unterstützt. Aus den Erträgen des vergangenen Jahres hilft die Bank diesmal Feuerwehren in ihrem Geschäftsgebiet. Jüngst konnte Marktbereichsleiter Matthias Engelhardt an die Bürgermeister aus Bad Rodach, Weitramsdorf, Meeder und Lautertal je 2500 Euro zweckgebunden für die Förderung der jeweiligen Feuerwehren übergeben. Bürgermeister Tobias Ehrlicher (Bad Rodach) hob die Bedeutung der regionalen Banken für die Kommunen hervor: "Vieles wäre nicht möglich, hätten wir nicht regionale Partner an unserer Seite." M. Rebhan