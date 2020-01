Votum bei der Neuen Liste für Daniel Vinzens als Bürgermeisterkandidat

Bei der Nominierungsversammlung der Ebracher Neuen Liste (ENL) wurde Daniel Vinzens einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl gewählt.

In der Vorstellung des Kandidaten betonte Gemeinderat Oliver Becker dessen Verdienste in der letzten Legislaturperiode. Allen voran die Neugestaltung des Ferienprogramms in Kooperation mit dem Markt Burgwindheim, sein Wirken als Jugendbeauftragter sowie im Vorstand der Ebracher Dorferneuerung. Ebenso hob Becker die tatkräftige Unterstützung des Helferkreises während der Flüchtlingswelle 2015 und sein Engagement bei der Planung und Konzeptionierung des Dorfladens hervor.

Als einer der Beiräte der Unternehmensgemeinschaft übernehme Daniel Vinzens Verantwortung und bringe seine Erfahrungen im Marketing ein.

Als Bürgermeisterkandidat bringe Vinzens alles mit, um die Gemeinde in die Zukunft zu führen, findet Becker: Der Kandidat sei jung, engagiert, denke modern und habe mit der ENL ein kommunalpolitisch erfahrenes Team hinter sich.

Der frisch gekürte Bürgermeisterkandidat stellte einige der wichtigsten Aufgaben für den Markt Ebrach vor. Wichtig sei es, an den entscheidenden Faktoren zu arbeiten, die eine Gemeinde für ihre Bevölkerung und für potenzielle Neubürger attraktiv machten. Der Ausbau der Infrastruktur sei dabei genauso wichtig wie der Erhalt von Kindergarten, Grund- und Realschule sowie eine intakte Vereinsstruktur. Weitere wichtige Elemente seien die Nahversorgung, geeignete Bauplätze sowie eine bessere Anbindung an den ÖPNV.

Für Großprojekte wie die Modernisierung der Kläranlage in Ebrach und das Auslaufen der Lizenz für die Kläranlage in Neudorf setzt Vinzens auf offene Kommunikation. Die Bürger müssten dabei transparent über die Kosten informiert werden. Im sozialen Bereich lobte Vinzens das intakte Vereinsleben mit seinen ehrenamtlichen Strukturen, er hält es für äußerst wichtig, diese in Bereichen wie Jugend-, Senioren- und Neubürger-Arbeit auszubauen.

Vinzens stellte als Vorsitzender der Neuen Liste die 24 Kandidaten für die Gemeinderatswahl vor. Die Liste bestehe aus einem guten Mix aller Generationen und und berücksichtige die meisten Ortsteile. red