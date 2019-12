Vorweihnachtliches Treffen der Feuerwehr

Die Feuerwehr Reuth veranstaltet am Sonntag, 8. Dezember, ab 17 Uhr in der Scheune bei Familie Sauerwein ein vorweihnachtliches Treffen. Dieses steht erneut unter dem Motto "Weihnachtszauber in Reuth". Für die Kleinsten kommt gegen 18 Uhr der Nikolaus. Einige Nachwuchskräfte des Musikvereins Weißenbrunn unterhalten die Gäste mit weihnachtlichen Melodien. Die Kinderfeuerwehr bietet selbst gebackene Plätzchen an. An sie geht auch der Erlös. red