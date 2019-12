Vorweihnachtliches Konzert

Auch dieses Jahr rüsten sich die Chöre des Männergesangvereins Sängerkranz-Cäcilia Neunkirchen am Brand für die weihnachtlichen Veranstaltungen. Der Kinder- und Jugendchor "Cäcilia-Spatzen" trat bereits auf dem Christkindlesmarkt in Nürnberg auf. Der Kinder- und Jugendchor "Cäcilia-Spatzen" und auch der gemischte Chor "Viva Musica" beteiligen sich zudem mit Chorbeiträgen am vorweihnachtlichen Konzert im Rahmen des Weihnachtsmarkts am Samstag ab 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael. Die Gesamtleitung der beiden Chöre hat Chordirektor Udo Reinhart. red