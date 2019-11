Vorweihnachtliches Konzert in Kunreuth

Der Gesangverein Kunreuth veranstaltet am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr in der Lukaskirche in Kunreuth ein vorweihnachtliches Konzert. Die teilnehmenden Chöre sind der Posaunenchor Kunreuth, der Kirchenchor Kunreuth, Cäcilia-Lyra Weilersbach und vom Gesangverein Kunreuth der Männerchor "In-Takt" und der gemischte Chor "Mix-Dur". Im Anschluss an das Konzert gibt es im Pfarrhof noch die Möglichkeit zu einem kleinen Plausch bei Glühwein und Lebkuchen beziehungsweise Bratwürsten vom Grill und Bier. red