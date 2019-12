Vorweihnachtliches Konzert in Dorgendorf

Die Katholische Kirchenstiftung Dorgendorf veranstaltet am Sonntag, 22. Dezember, ab 17 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche Dorgendorf das elfte vorweihnachtliche Konzert, dessen Reinerlös der Kinderkrebshilfe zugutekommt. Die Reinerlöse der bisherigen zehn Konzerte in Höhe von insgesamt 10 086 Euro wurden ebenfalls der Kinderkrebshilfe gespendet. Mitwirkende sind die Sendelbacher Musikanten, der MGV Liederhort Reckendorf und Franz Wagner an der Orgel. hola