Vorweihnachtlicher Treffpunkt am Dorfteich

Auch in diesem Jahr verwandelt sich der Dorfteich in Wickendorf an den Freitagen im Advent mit der "Glühkarpfbude" jeweils ab 19 Uhr zu einem vorweihnachtlichen Treffpunkt. Wie im letzten Jahr gibt es zwei Öfen mit Theke zum Aufwärmen. Glühwein, Jagertee, Bier, Kinderpunsch, Tee sowie diverse Schnäpse und spezielle Drinks laden zum Verweilen ein. Mit frischen Rostbratwürsten kann der Hunger gestillt werden. Eröffnung der Glühweinbude ist am Freitag, 30. November, mit einer Opening-Party. Eine Nikolaus-Party mit selbst gemachtem weißen Glühwein steigt am Freitag, 7. Dezember. Heiß geht es am Freitag, 14. Dezember, beim feurigen Abend mit Chili und Feuerzangenbowle sowie Feuer auf dem Dorfteich zu. Am Freitag, 21. Dezember, stimmen die Wickendorfer Musikanten auf das Weihnachtsfest ein. Beim letzten Abend wird wieder Glühwein angeboten. red