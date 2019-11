Vorweihnachtlicher Markt

Eine Einstimmung auf die Weihnachtszeit wartet rund um den Dorfplatz in Wohlmuthshüll. Der vorweihnachtliche Markt der Dorfgemeinschaft findet am Wochenende vor dem ersten Advent statt. Am Samstag, 23. November, wird er von den beiden Engelchen Lisa und Eva um 16 Uhr eröffnet. Geöffnet ist bis 20 Uhr. Am Sonntag, 24. November, lädt der Markt wieder ab 13.30 Uhr (bis 17.30 Uhr) ein. Der gesamte Erlös wird wie jedes Jahr für wohltätige Zwecke gespendet. Diesmal geht ein Drittel an die Kirche Wohlmuthshüll, ein weiteres Drittel kommt dem Palliativdienst Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz in Ebermannstadt zugute, und vom Rest wird der Wünschewagen des ASB unterstützt. red