Vorweihnachtlicher Markt

Weihnachtsstimmung wartet wieder rund um den Dorfplatz in Wohlmuthshüll. Der vorweihnachtliche Markt findet traditionell am Wochenende vor dem ersten Advent statt. Am Samstag, 24. November, wird er von den beiden Engelchen Lisa und Eva um 16 Uhr eröffnet. In entspannter Umgebung können Besucher bis um 20 Uhr verweilen. Am Sonntag, 25. November, lädt der Markt wieder ab 13.30 Uhr ein. Das Angebot reicht von Adventskränzen, Holzfiguren, Töpferartikeln, Gestecken, wärmenden Accessoires bis hin zu Schlemmereien. All das wird durch die Einsatzbereitschaft der Dorfgemeinschaft ermöglicht, die viel Handarbeit und Tatendrang in die monatelange Vorbereitung des Marktes steckt. Der gesamte Erlös wird für wohltätige Zwecke gespendet. Diesmal geht ein Drittel an die Kirche Wohlmuthshüll, ein weiteres Drittel kommt dem Pflegezentrum Klinik Fränkische Schweiz zugute und vom Rest wird ein Defibrillator für den Ort angeschafft. Auch die dorfeigene Landjugend beteiligt sich. Die zwei Engelchen schließen am Sonntag gegen 17.30 Uhr das Marktgeschehen. red