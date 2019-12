Die vorweihnachtliche Turnveranstaltung der Freien Turnerschaft Schney findet am morgigen Sonntag (2. Advent) um 14 Uhr in der Vereinsturnhalle am Schloss statt. Einzelne Abteilungen werden einen Querschnitt aus ihrer sportlichen Tätigkeit darbieten, und wie gewohnt wird der Spielmannszug die musikalische Umrahmung übernehmen. Wie immer steht eine Tombola mit vielen attraktiven Gewinnen bereit. Gegenstände hierfür können noch bis Samstagmorgen (7. Dezember) in der Turnhalle oder beim Vorsitzenden Christian Gick abgegeben werden. Für das leibliche Wohl der Besucher ist ebenfalls bestens gesorgt. Zum Abschluss der Veranstaltung kommt auch der Nikolaus zu Besuch, um die Kinder zu beschenken. red